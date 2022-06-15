Неспокійний ранок: окупанти обстріляли з мінометів Сумщину

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"Ніч в області минула тихо, а от ранок був не спокійним. Шалигінська громада: О пів на восьму ранку ворог відкрив мінометний вогонь по території, 8 прильотів. Постраждалих та руйнувань немає", – написав Живицький.

Окрім того, о 8:30 біля одного з населених пунктів громади рашисти двома пострілами з гранатомету намагалися знищити автомобіль – обійшлося без жертв.

Нагадаємо

Вчора, 14 червня, російські окупанти з артилерії та мінометів обстріляли три громади Сумщини – зафіксовано майже 50 прильотів та 11 вибухів.