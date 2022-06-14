Десятки "прильотів": окупанти знову обстріляли Сумщину
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Російські окупанти з артилерії та мінометів обстріляли три громади Сумщини – зафіксовано майже 50 прильотів та 11 вибухів. Про це повідомив голова Сумської ОВА дмитро Живицький, інформує УНН.
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У Зноб-Новгородській громаді мінометний обстріл почався приблизно о 00:00 – зафіксовано 11 вибухів, вогонь вели з САУ та мінометів. За попередніми даними, пошкодили один об'єкт цивільної інфраструктури.
О 5:30 ранку окупанти розпочали артобстріл громади – 21 прильот з реактивних систем залпового вогню та САУ.
Після 05:30 території Краснопільської громади обстріляли з артилерії.
О 6:30 ворог відкрив артилерійський вогонь по території Есманської громади – 28 прильотів з реактивних систем залпового вогню.
Нагадаємо
13 червня окупанти обстріляли Великописарівську громаду Сумської області – двоє цивільних дістали поранення, одна людина загинула.