Десятки "прилетов": оккупанты снова обстреляли Сумскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Российские оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли три общины Сумской области – зафиксировано почти 50 прилетов и 11 взрывов. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
Детали
В Зноб-Новгородской общине минометный обстрел начался примерно в 00:00 – зафиксировано 11 взрывов, огонь вели из САУ и минометов. По предварительным данным, был поврежден один объект гражданской инфраструктуры.
В 5:30 утра оккупанты начали артобстрел общины – 21 прилет с реактивных систем залпового огня и САУ.
После 05:30 территории Краснопольского общества обстреляли из артиллерии.
В 6:30 враг открыл артиллерийский огонь по территории Эсманской общины – 28 прилетов из реактивных систем залпового огня.
Напомним
13 июня оккупанты обстреляли Великописаревскую общину Сумской области – двое гражданских получили ранения, один человек погиб.