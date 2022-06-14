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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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Десятки "прилетов": оккупанты снова обстреляли Сумскую область

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июня. УНН. Российские оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли три общины Сумской области – зафиксировано почти 50 прилетов и 11 взрывов. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.

Детали

В Зноб-Новгородской общине минометный обстрел начался примерно в 00:00 – зафиксировано 11 взрывов, огонь вели из САУ и минометов. По предварительным данным, был поврежден один объект гражданской инфраструктуры.

В 5:30 утра оккупанты начали артобстрел общины – 21 прилет с реактивных систем залпового огня и САУ.

После 05:30 территории Краснопольского общества обстреляли из артиллерии.

В 6:30 враг открыл артиллерийский огонь по территории Эсманской общины – 28 прилетов из реактивных систем залпового огня.

Напомним

13 июня оккупанты обстреляли Великописаревскую общину Сумской области – двое гражданских получили ранения, один человек погиб.

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