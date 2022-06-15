Неспокойное утро: оккупанты обстреляли из минометов Сумскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Сегодня утром российские оккупанты из минометов обстреляли Шалыгинскую общину Сумской области – пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
Детали
"Ночь в области прошла тихо, а вот утро было неспокойное. Шалыгинская община: В половине восьмого утра враг открыл минометный огонь по территории, 8 прилетов. Пострадавших и разрушений нет", – написал Живицкий.
Кроме того, в 8:30 возле одного из населенных пунктов общины рашисты двумя выстрелами из гранатомета пытались уничтожить автомобиль – обошлось без жертв.
Напомним
Вчера, 14 июня, российские оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли три общины Сумской области – зафиксировано почти 50 прилетов и 11 взрывов.