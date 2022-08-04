Оккупанты обстреляли два района Харькова: по меньшей мере трое пострадали

Детали

Оккупанты нанесли удары по Шевченковскому и Индустриальному районам города Харьков.

На места выехали бригады экстренной медицинской помощи. Есть предварительная информация о 3 пострадавших.

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"Максимально будьте в укрытиях! Угроза остается", - отметил глава ОВА.

Напомним

4 августа, Николаев был обстрелян оккупационной армией фактически 4 раза. Под ракетные удары попали два района города.