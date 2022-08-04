Оккупанты обстреляли два района Харькова: по меньшей мере трое пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об обстрелах двух районов Харькова. Сообщается о трех пострадавших. Об этом информирует УНН.
Детали
Оккупанты нанесли удары по Шевченковскому и Индустриальному районам города Харьков.
На места выехали бригады экстренной медицинской помощи. Есть предварительная информация о 3 пострадавших.
Цитата
"Максимально будьте в укрытиях! Угроза остается", - отметил глава ОВА.
Напомним
4 августа, Николаев был обстрелян оккупационной армией фактически 4 раза. Под ракетные удары попали два района города.