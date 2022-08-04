Окупанти обстріляли два райони Харкова: щонайменше троє постраждали

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Окупанти завдали ударів по Шевченківському та Індустріальному районах міста Харків.

На місця виїхали бригади екстреної медичної допомоги. Є попередня інформація про 3 постраждалих.

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"Максимально будьте в укриттях! Загроза залишається", - зазначив голова ОВА.

Нагадаємо

4 серпня, Миколаїв був обстріляний окупаційною армією фактично 4 рази. Під ракетні удари потрапили два райони міста.