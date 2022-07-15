Оккупанты обстреляли четыре общины Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Российские захватчики обстреляли населенные пункты Сумской области. Оккупанты били из минометов и ствольной артиллерии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление председателя Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
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"По Шалыгинской общине после десяти утра было 10 минометных прилетов. Глуховское общество: около десяти утра россияне открыли огонь из минометов. 9 взрывов. После тринадцати часов начался обстрел из реактивной артиллерии, более 20 прилетов", - отметил он.
Детали
Живицкий добавил, что в результате обстрелов 1 человек погиб, 4 – ранены.
Глава ОВА также отметил, что Середино-Будскую общину в полдень обстреляли из минометов, 4 взрыва.
"Белопольская община: около четырнадцати часов 8 прилетов из ствольной артиллерии. А около шестнадцатого еще 8 взрывов от применения врагом минометов. В результате обстрелов три человека ранены", - сообщил он.
Напомним
15 июля утром российские оккупанты из минометов обстреляли две общины Сумщины – зафиксирован по меньшей мере 21 "прилет".