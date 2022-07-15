Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Російські загарбники обстріляли населені пункти Сумської області. Окупанти били з мінометів та ствольної артилерії. Про це інформує УНН з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
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"По Шалигинській громаді після десятої ранку було 10 мінометних прильотів. Глухівська громада: близько десятої ранку росіяни відкрили вогонь з мінометів. 9 вибухів. Після тринадцятої години почався обстріл з реактивної артилерії, понад 20 прильотів", - зазначив він.
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Живицький додав, що у результаті обстрілів 1 людина загинула, 4 - поранені.
Голова ОВА також зазначив, що Середино-Будську громаду опівдні обстріляли з мінометів, 4 вибухи.
"Білопільська громада: близько чотирнадцятої години 8 прильотів зі ствольної артилерії. А близько шістнадцятої ще 8 вибухів від застосування ворогом мінометів. У результаті обстрілів троє людей поранені", - повідомив він.
Нагадаємо
15 липня вранці російські окупанти з мінометів обстріляли дві громади Сумщини – зафіксовано щонайменше 21 "приліт".