Оккупанты обстреляли 8 населенных пунктов Донетчины: повреждено дошкольное учреждение

Детали

В среду под вражеский обстрел попали Авдеевка, Украинск, пгт Курдюмовка, пгт Нелиповка, с.Длинная Балка, с.Предтечино, с.Торское, с.Юрьевка.

В результате атак российских войск повреждены 33 жилых дома (из них 8 —многоквартирных), здание дошкольного учреждения, здание музыкальной школы, админздание шахты «Украина», грузовой автомобиль, служебный автомобиль, 2 гражданских автомобиля, мотоцикл, 2 ЛЭП, трансформатор, 2 хозяйственных сооружения и здание продуктового склада.

Дополнение

17 октября российские войска нанесли авиаракетные удары по Константиновке и Парасковиевке, на утро 18 октября массированно обстреляли из артиллерии Авдеевку в Донецкой области.