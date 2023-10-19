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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты обстреляли 8 населенных пунктов Донетчины: повреждено дошкольное учреждение

Киев • УНН

 • 183568 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. За прошедшие сутки под огнем российских оккупантов оказались 8 населенных пунктов Донецкой области. Из-за вражеских обстрелов повреждены 33 жилых дома, сообщает УНН со ссылкой на Донецкую ОВА.

Оккупанты обстреляли 8 населенных пунктов Донетчины: повреждено дошкольное учреждение

Детали

В среду под вражеский обстрел попали Авдеевка, Украинск, пгт Курдюмовка, пгт Нелиповка, с.Длинная Балка, с.Предтечино, с.Торское, с.Юрьевка.

В результате атак российских войск повреждены 33 жилых дома (из них 8 —многоквартирных), здание дошкольного учреждения, здание музыкальной школы, админздание шахты «Украина», грузовой автомобиль, служебный автомобиль, 2 гражданских автомобиля, мотоцикл, 2 ЛЭП, трансформатор, 2 хозяйственных сооружения и здание продуктового склада.

Дополнение

17 октября российские войска нанесли авиаракетные удары по Константиновке и Парасковиевке, на утро 18 октября массированно обстреляли из артиллерии Авдеевку в Донецкой области.

Украинские Национальные Новости

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