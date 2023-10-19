Окупанти обстріляли 8 населених пунктів Донеччини: пошкоджений дошкільний заклад

Деталі

У середу під ворожий обстріл потрапили Авдіївка, Українськ, смт Курдюмівка, смт Неліпівка, с.Довга Балка, с.Предтечине, с.Торське, с.Юр’ївка.

Внаслідок атак російських військ пошкоджено 33 житлових будинки (з них 8 —багатоквартирні), будівля дошкільного закладу, будівля музичної школи, адмінбудівля шахти «Україна», вантажний автомобіль, службовий автомобіль, 2 цивільних автомобіля, мотоцикл, 2 ЛЕП, трансформатор, 2 господарчих споруди та будівля продуктового складу.

Доповнення

17 жовтня російські війська завдали авіаракетні удари по Костянтинівці та Парасковіївці, на ранок 18 жовтня масовано обстріляли з артилерії Авдіївку у Донецькій області.