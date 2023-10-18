росіяни завдали авіаракетні удари по Костянтинівці і Парасковіївці, на ранок обстріляли Авдіївку - ОВА

Деталі

Зі слів в.о. голови ОВА, ситуація за напрямками така:



На Донецькому напрямку 1 людина загинула у Нетайловому Очеретинської громади. "На ранок відбувся масований артобстріл старої частини Авдіївки - поранено 1 людину. У Мар'їнській громаді росіяни завдали 4 авіаракетні удари по Костянтинівці і 2 по Парасковіївці; під вогнем артилерії Красногорівка і Новомихайлівка", - вказав він.



На Горлівському напрямку пошкоджено 3 будинки у Часовоярській громаді.



На Лисичанському напрямку обстріляні Сіверськ і Серебрянка — пошкоджено будинок. У Лиманській громаді зафіксовано 7 обстрілів.



За добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 1.

Доповнення

За даними поліції області, дві ракети С-300 ворог спрямував на Слов'янськ. Пошкоджено 3 приватних будинки, гуртожиток, автомобілі. Інформації щодо жертв серед цивільного населення не надходило.