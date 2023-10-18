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россияне нанесли авиаракетные удары по Константиновке и Парасковиевке, на утро обстреляли Авдеевку - ОВА

Киев • УНН

 • 216069 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Российские войска в течение минувших суток нанесли авиаракетные удары по Константиновке и Парасковиевке, на утро массированно обстреляли из артиллерии Авдеевку в Донецкой области, сообщил в среду и.о. главы Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.

россияне нанесли авиаракетные удары по Константиновке и Парасковиевке, на утро обстреляли Авдеевку - ОВА

Детали

По словам и.о. главы ОВА, ситуация по направлениям такова:

  • На Донецком направлении 1 человек погиб в Нетайловом Очеретинской громады. "На утро состоялся массированный артобстрел старой части Авдеевки - ранен 1 человек. В Марьинской громаде россияне нанесли 4 авиаракетных удара по Константиновке и 2 по Парасковиевке; под огнем артиллерии Красногоровка и Новомихайловка", - указал он.
  • На Горловском направлении повреждены 3 дома в Часовоярской громаде.
  • На Лисичанском направлении обстреляны Северск и Серебрянка — поврежден дом. В Лиманской громаде зафиксировано 7 обстрелов.

За сутки россияне убили 1 жителя Донецкой области, ранили еще 1.

Дополнение

По данным полиции области, две ракеты С-300 враг направил на Славянск. Повреждены 3 частных дома, общежитие, автомобили. Информации о жертвах среди гражданского населения не поступало.

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