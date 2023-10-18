россияне нанесли авиаракетные удары по Константиновке и Парасковиевке, на утро обстреляли Авдеевку - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Российские войска в течение минувших суток нанесли авиаракетные удары по Константиновке и Парасковиевке, на утро массированно обстреляли из артиллерии Авдеевку в Донецкой области, сообщил в среду и.о. главы Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.
Детали
По словам и.о. главы ОВА, ситуация по направлениям такова:
-
- На Донецком направлении 1 человек погиб в Нетайловом Очеретинской громады. "На утро состоялся массированный артобстрел старой части Авдеевки - ранен 1 человек. В Марьинской громаде россияне нанесли 4 авиаракетных удара по Константиновке и 2 по Парасковиевке; под огнем артиллерии Красногоровка и Новомихайловка", - указал он.
-
- На Горловском направлении повреждены 3 дома в Часовоярской громаде.
-
- На Лисичанском направлении обстреляны Северск и Серебрянка — поврежден дом. В Лиманской громаде зафиксировано 7 обстрелов.
-
За сутки россияне убили 1 жителя Донецкой области, ранили еще 1.
Дополнение
По данным полиции области, две ракеты С-300 враг направил на Славянск. Повреждены 3 частных дома, общежитие, автомобили. Информации о жертвах среди гражданского населения не поступало.