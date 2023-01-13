Оккупанты обстреляли Курахово в Донецкой области, один человек пострадал

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«Один человек ранен в результате массированного обстрела Курахово. В городе повреждены по меньшей мере 8 частных домов и 4 многоэтажки, один из снарядов попал на территорию коммунального предприятия. Курахово уже несколько недель остается одним из тех городов, которые больше всего страдают от российских оккупантов», – сообщил Кириленко.

Напомним

Несмотря на заявления минобороны рф, в Соледаре в Донецкой области идут бои. Наши войска держат оборону против противника, который сконцентрировал лучшие подразделения "вагнера" и других специальных подразделений.