Оккупанты обстреляли Курахово в Донецкой области, один человек пострадал
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Оккупанты в очередной раз обстреляли Карахово. Повреждены жилые дома, 1 снаряд попал на территорию коммунального предприятия. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.
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«Один человек ранен в результате массированного обстрела Курахово. В городе повреждены по меньшей мере 8 частных домов и 4 многоэтажки, один из снарядов попал на территорию коммунального предприятия. Курахово уже несколько недель остается одним из тех городов, которые больше всего страдают от российских оккупантов», – сообщил Кириленко.
Напомним
Несмотря на заявления минобороны рф, в Соледаре в Донецкой области идут бои. Наши войска держат оборону против противника, который сконцентрировал лучшие подразделения "вагнера" и других специальных подразделений.