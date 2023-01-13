Окупанти обстріли Курахове на Донеччині, одна людина постраждала

Цитата

«Одна людина поранена внаслідок масованого обстрілу Курахового. У місті пошкоджено щонайменше 8 приватних будинків та 4 багатоповерхівки, один зі снарядів влучив на територію комунального підприємства. Курахове вже кілька тижнів залишається одним із тих міст, що найбільше потерпають від російських окупантів», – повідомив Кириленко.

Нагадаємо

Попри заяви міноборони рф, у Соледарі на Донеччині йдуть бої. Наші війська тримають оборону проти противника, який сконцентрував кращі підрозділи "вагнера" та інших спеціальних підрозділів.