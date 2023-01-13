Окупанти обстріли Курахове на Донеччині, одна людина постраждала
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Окупанти в черговий раз обстріляли Карахове. Пошкоджено житлові будинки, 1 снаряд влучив на територію комунального підприємства. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
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«Одна людина поранена внаслідок масованого обстрілу Курахового. У місті пошкоджено щонайменше 8 приватних будинків та 4 багатоповерхівки, один зі снарядів влучив на територію комунального підприємства. Курахове вже кілька тижнів залишається одним із тих міст, що найбільше потерпають від російських окупантів», – повідомив Кириленко.
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