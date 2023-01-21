Оккупанты не могут запустить в работу ни одного энергоблока временно оккупированной ЗАЭС

Детали

В кадровый дефицит россияне сами себя загнали, заблокировав доступ на станцию почти 1500 украинских работников ЗАЭС, отказавшихся получать российские паспорта и подписывать договор с фейковым АО “Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС” или другим предприятием “Росатома”.

Чтобы улучшить собственное положение, захватчики ищут для ЗАЭС “новых” атомщиков на территории рф и готовы расселять будущих работников в национализированные, а точнее — принудительно забранные, квартиры энергодарцев, выехавших из оккупированного города.

Кроме того, запустить блоки мешает и постепенная деградация специализированного оборудования, которую россияне вызвали из-за несоблюдения необходимого температурного режима.

Однако активность оккупантов проявляется в другом: вокруг энергоблоков Запорожской АЭС и сухого хранилища отработанного ядерного топлива (СХОЯТ) они продолжают возводить укрепления и строить военные сооружения. Такие действия россиян являются категорически недопустимыми и нарушают все существующие нормы ядерной и радиационной безопасности.

Напомним

Российским оккупантам не хватает персонала на ЗАЭС — дошли до того, что ищут “специалистов” по объявлениям.