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Окупанти не можуть запустити в роботу жодного енергоблоку тимчасово окупованої ЗАЕС

Київ • УНН

 • 1185806 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Через відмову частини українського персоналу Запорізької атомної електростанції співпрацювати з окупантами, а також брак власних кадрів росіяни не можуть ані запустити, ані експлуатувати енергоблоки станції. Про це повідомив Енергоатом, передає УНН.

Окупанти не можуть запустити в роботу жодного енергоблоку тимчасово окупованої ЗАЕС

Деталі

У кадровий дефіцит росіяни самі себе загнали, заблокувавши доступ на станцію майже 1500 українським працівникам ЗАЕС, котрі відмовились отримувати російські паспорти і підписувати договір із фейковим АО “Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС” або іншим підприємством “Росатома”.

Аби поліпшити власне становище, загарбники шукають для ЗАЕС “нових” атомників на території рф та готові розселяти майбутніх працівників у націоналізовані, а точніше — примусово забрані, квартири енергодарців, які виїхали з окупованого міста.

Крім того, запустити блоки заважає і поступова деградація спеціалізованого обладнання, яку росіяни спричинили через недотримання необхідного температурного режиму.

Однак активність окупантів проявляється в іншому: навколо енергоблоків Запорізької АЕС та сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП) вони продовжують зводити укріплення і будувати військові споруди. Такі дії росіян є категорично неприпустимими і порушують всі наявні норми ядерної та радіаційної безпеки.

Нагадаємо

Російським окупантам не вистачає персоналу на ЗАЕС — дійшли до того, що шукають “фахівців” за оголошеннями.

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