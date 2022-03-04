Оккупанты не разрешили "зеленый коридор" для гуманитарной помощи в Херсонскую область - глава ОГА

Цитата

“Только что мне сообщили, что оккупанты не дали добра на "зеленый коридор" для поставки гуманитарной помощи в Херсонскую область”, - написал он.

Детали

По словам председателя ОГА, украинскими властями было сформировано 19 фур для обеспечения нужд Херсона и области самым необходимым.

“А теперь рашисти говорят, что сами обеспечат гуманитарную помощь. Мы и дальше будем требовать от оккупантов возможности подвоза украинской гуманитарной помощи”, - добавил он.

Дополнение

Ранее сообщалось, что оккупанты в Херсоне планируют театральный пророссийский митинг на площади Свободы для картинки в пропагандистских СМИ о создании "ХНР".

В СБУ указывали, что оккупанты готовят постановочные митинги в Херсоне для "картинки" в росСМИ. Для этого свозят в Херсон людей из Крыма, которые должны выйти на постановочный митинг. По данным Службы безопасности, около 60-80 крымчан уже заселили в отеле "Фрегат".

"Вероятно, сегодня в течение дня они под видом местных жителей выйдут на провокационную акцию на центральной площади - с российским флагами и "благодарностью" российским "освободителям". Также есть информация, что оккупанты захватили склад с одеждой водной полиции. Поэтому на митинг могут выйти и переодетые российские военнослужащие, которые в форме украинских полицейских тоже будут "благодарить" захватчиков", - отметили в СБУ.

Утром также стало известно, что в Херсоне сегодня с утра через приставку Т2 российские оккупанты начали транслировать 24 российские теле- и 3 радиоканала.