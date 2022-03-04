Окупанти не дозволили “зелений коридор” для гуманітарної допомоги на Херсонщину - голова ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Російські окупанти не дали добра на “зелений коридор” для постачання гуманітарної допомоги на Херсонщину. Про це у своєму Telegram повідомив голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута, пише УНН.
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“Щойно мені повідомили, що окупанти не дали добра на "зелений коридор" для постачання гуманітарної допомоги на Херсонщину”, - написав він.
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За словами голови ОДА, українською владою було сформовано 19 фур для забезпечення потреб Херсона та області найнеобхіднішим.
“А тепер рашисти кажуть, що самі забезпечать гуманітарну допомогу. Ми і далі будемо вимагати від окупантів можливості підвезення української гуманітарної допомоги”, - додав він.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що окупанти у Херсоні планують театральний проросійський мітинг на площі Свободи для картинки в пропагандистських ЗМІ про створення "ХНР".
У СБУ вказували, що окупанти готують постановочні мітинги у Херсоні для "картинки" у росЗМІ. Для цього звозять до Херсона людей із Криму, які повинні вийти на постановочний мітинг. За даними Служби безпеки, близько 60-80 кримчан вже заселили у готелі "Фрегат".
"Ймовірно, сьогодні протягом дня вони під виглядом місцевих мешканців вийдуть на провокаційну акцію на центральній площі – з російським прапорами та "вдячністю" російським "визволителям". Також є інформація, що окупанти захопили склад з одягом водної поліції. Тож на мітинг можуть вийти й переодягнені російські військовослужбовці, які у формі українських поліцейських теж "дякуватимуть" загарбникам", - зазначили у СБУ.
Зранку також стало відомо, що у Херсоні сьогодні з ранку через приставку Т2 російські окупанти почали транслювати 24 російські теле- та 3 радіоканали.