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Окупанти не дозволили “зелений коридор” для гуманітарної допомоги на Херсонщину - голова ОДА

Окупанти не дозволили “зелений коридор” для гуманітарної допомоги на Херсонщину - голова ОДА

Київ • УНН

 • 367716 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Російські окупанти не дали добра на “зелений коридор” для постачання гуманітарної допомоги на Херсонщину. Про це у своєму Telegram повідомив голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута, пише УНН.

Цитата

“Щойно мені повідомили, що окупанти не дали добра на "зелений коридор" для постачання гуманітарної допомоги на Херсонщину”, - написав він.

Деталі

За словами голови ОДА, українською владою було сформовано 19 фур для забезпечення потреб Херсона та області найнеобхіднішим.

“А тепер рашисти кажуть, що самі забезпечать гуманітарну допомогу. Ми і далі будемо вимагати від окупантів можливості підвезення української гуманітарної допомоги”, - додав він.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що окупанти у Херсоні планують театральний проросійський мітинг на площі Свободи для картинки в пропагандистських ЗМІ про створення "ХНР".

У СБУ вказували, що окупанти готують постановочні мітинги у Херсоні для "картинки" у росЗМІ. Для цього звозять до Херсона людей із Криму, які повинні вийти на постановочний мітинг. За даними Служби безпеки, близько 60-80 кримчан вже заселили у готелі "Фрегат".

"Ймовірно, сьогодні протягом дня вони під виглядом місцевих мешканців вийдуть на провокаційну акцію на центральній площі – з російським прапорами та "вдячністю" російським "визволителям". Також є інформація, що окупанти захопили склад з одягом водної поліції. Тож на мітинг можуть вийти й переодягнені російські військовослужбовці, які у формі українських поліцейських теж "дякуватимуть" загарбникам", - зазначили у СБУ.

Зранку також стало відомо, що у Херсоні сьогодні з ранку через приставку Т2 російські окупанти почали транслювати 24 російські теле- та 3 радіоканали.

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