Оккупанты нарастили присутствие в воздушном пространстве Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. 21 марта российские оккупанты нарастили свое авиационное присутствие в воздушном пространстве Украины. Об этом говорится в сообщении Командования Воздушных Сил ВСУ в Facebook, передает УНН.
Детали
Помимо применения многих беспилотных летательных аппаратов, противник использует бомбардировочную, штурмовую и истребительную авиацию, крылатые и баллистические ракеты на разных направлениях.
Авиацией Воздушных Сил осуществлены десятки самолетовылетов, с воздушными боями, перехватами и ударами по колоннам и скоплению техники рашистов.
Противовоздушной обороной Воздушных Сил ВС Украины вчера уничтожено четыре БпЛА, два вертолета и несколько крылатых ракет. ПВО Сухопутных войск информирует о поражении одного самолета оккупантов и двух беспилотников.
В общем 21 марта противовоздушной обороной государства уничтожено:
- 1 самолет;
- 2 вертолеты;
- 6 БпЛА ОТР;
- крылатые ракеты.
Напомним
Российские оккупанты нанесли четыре ракетных удара в Ровенском районе.