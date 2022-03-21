Оккупанты нарастили присутствие в воздушном пространстве Украины

Детали

Помимо применения многих беспилотных летательных аппаратов, противник использует бомбардировочную, штурмовую и истребительную авиацию, крылатые и баллистические ракеты на разных направлениях.

Авиацией Воздушных Сил осуществлены десятки самолетовылетов, с воздушными боями, перехватами и ударами по колоннам и скоплению техники рашистов.

Противовоздушной обороной Воздушных Сил ВС Украины вчера уничтожено четыре БпЛА, два вертолета и несколько крылатых ракет. ПВО Сухопутных войск информирует о поражении одного самолета оккупантов и двух беспилотников.

В общем 21 марта противовоздушной обороной государства уничтожено:

- 1 самолет;

- 2 вертолеты;

- 6 БпЛА ОТР;

- крылатые ракеты.

Напомним

Российские оккупанты нанесли четыре ракетных удара в Ровенском районе.