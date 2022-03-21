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Окупанти наростили присутність в повітряному просторі України

Окупанти наростили присутність в повітряному просторі України

Київ • УНН

 • 447904 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. 21 березня російські окупанти наростили свою авіаційну присутність в повітряному просторі України. Про це йдеться у повідомленні Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook, передає УНН.

Деталі

Окрім застосування багатьох безпілотних літальних апаратів, противник використовує бомбардувальну, штурмову та винищувальну авіацію, крилаті та балістичні ракети на різних напрямках.

Авіацією Повітряних Сил здійснено десятки літаковильотів, із повітряними боями, перехопленнями та ударами по колонах та скупченню техніки рашистів.

Протиповітряною обороною Повітряних Сил ЗС України вчора знищено чотири БпЛА, два вертольоти та кілька крилатих ракет. ППО Сухопутних військ інформує про ураження одного літака окупантів та двох безпілотників.

Загалом 21 березня протиповітряною обороною держави знищено:

- 1 літак;

- 2 вертольоти;

- 6 БпЛА ОТР;

- крилаті ракети.

Нагадаємо 

Російські окупанти завдали чотири ракетних удари у Рівненському районі.

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