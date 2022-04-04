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Оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на юге Украины – Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 157260 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Российские оккупанты проводят перегруппировку и пытаются улучшить тактическое положение на отдельных направлениях на юге Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на юге Украины – Генштаб ВСУ

Детали

Длится 40-й день героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Командование противника для подготовки к проведению наступательной операции на востоке Украины разворачивает элементы оперативного построения наступательной группировки и наращивает систему управления.

Цитата 

"Оккупационные войска проводят перегруппировку и пытаются улучшить тактическое положение на отдельных направлениях на юге Украины. Продолжается формирование и перемещение дополнительных подразделений российской федерации для участия в боевых действиях на территории Украины", — говорится в сообщении.

Добавим

На Волынском направлении ситуация не изменилась. Подразделения вооруженных сил республики беларуси силами до четырех батальонных тактических групп продолжают выполнять задачи по прикрытию границы.

На Полесском направлении остается высокая вероятность ракетно-бомбовых ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры вражескими самолетами, которые действуют с белорусских аэродромов.

Наблюдается перемещение подразделений Восточного военного округа и воздушно-десантных войск с территории республики беларусь в российскую федерацию. Перемещение вооружения, военной техники и личного состава осуществляется железнодорожным транспортом и воздушным путем.

По имеющейся информации, отдельные подразделения 35-й общевойсковой армией (Белогорск) и 36-й общевойсковой армии (Улан-Удэ) Восточного военного округа размещены в районах населенных пунктов Речица и Ямполь (Гомельская область республики беларусь).

На Северском направлении противник завершил отвод подразделений из состава Центрального военного округа на территорию Курской области и начал их дальнейшее перемещение.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков, совершает артиллерийские обстрелы города, перегруппировывает войска. Усиливает противовоздушное прикрытие важных объектов в районе Белгорода и районов сосредоточения войск на Харьковском направлении.

Для уточнения позиций подразделений Вооруженных Сил Украины противник проводит разведку в районе населенного пункта Барвенково с применением БПЛА, также пытается восстановить мост через реку Северский Донец в районе города Изюм. Вблизи населенного пункта Бражковка, силами в танковую ротную тактическую группу, враг провел разведку боем, успеха не имел, отошел на ранее занимаемые рубежи.

Остается высокая вероятность нанесения авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам Харькова, идет подготовка к наступлению в направлении Славянска.

На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия противника сосредотачиваются в районах населенных пунктов Рубежное, Попасная, подготовке к наступлению на Северодонецк, а также получении полного контроля над городом Мариуполь. По нему враг сегодня нанес 8 авиационных ударов, продолжаются уличные бои. 

Одновременно противник завершает перегруппировку и замену утративших наступательные способности подразделений с целью возобновления активных наступательных действий.

На Южнобужском направлении наши войска оттесняют оккупантов в Херсонской области. Противник провел воздушную разведку в районе Николаева с применением БПЛА.

В Черноморской и Азовской операционных зонах деятельность корабельной группировки противника в акватории Черного моря снижена в связи с сложными погодными условиями (шторм до 4 баллов). Остальные вражеские корабельные составы выполняют задания в определенных районах.

Напомним

россия в результате вторжения в Украину потеряла 18,3 тыс. человек, 647 танков, 147 самолетов, 330 артиллерийских систем и сотен единиц другой военной техники.

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