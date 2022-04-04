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Окупанти намагаються поліпшити тактичне положення на півдні України – Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Російські окупанти проводять перегрупування та намагаються поліпшити тактичне положення на окремих напрямках на півдні України. Про це повідомляє УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Окупанти намагаються поліпшити тактичне положення на півдні України – Генштаб ЗСУ

Деталі

Триває 40-й день героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

Командування противника для підготовки до проведення наступальної операції на сході України розгортає елементи оперативної побудови наступального угруповання та нарощує систему управління.

Цитата

"Окупаційні війська проводять перегрупування та намагаються покращити тактичне положення на окремих напрямках на півдні України. Триває формування та переміщення додаткових підрозділів російської федерації для участі у бойових діях на території України", — ідеться у повідомленні.

Додамо

На Волинському напрямку ситуація не змінилася. Підрозділи збройних сил республіки білорусь, силами до чотирьох батальйонних тактичних груп, продовжують виконувати завдання з прикриття кордону.

На Поліському напрямку залишається висока імовірність ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури ворожими літаками, що діють з білоруських аеродромів.

Спостерігається переміщення підрозділів Східного військового округу та повітряно-десантних військ з території республіки білорусь до російської федерації. Переміщення озброєння, військової техніки та особового складу здійснюється залізничним транспортом і повітряним шляхом.

За наявною інформацією, окремі підрозділи 35-ї загальновійськової армії (Бєлогорськ) та 36-ї загальновійськової армії (Улан-Уде) Східного військового округу розміщені у районах населених пунктів Речиця та Ямполь (Гомельська область республіки білорусь).

На Сіверському напрямку противник завершив відведення підрозділів зі складу Центрального військового округу на територію Курської області та розпочав їх подальше переміщення.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків, здійснює артилерійські обстріли міста, перегруповує війська. Посилює протиповітряне прикриття важливих об’єктів в районі міста Бєлгород та районів зосередження військ на Харківському напрямку.

Для уточнення позицій підрозділів Збройних Сил України противник проводить розвідку в районі населеного пункту Барвінкове із застосуванням БПЛА, також намагається відновити міст через річку Сіверський Донець в районі міста Ізюм. Поблизу населеного пункту Бражківка, силами до танкової ротної тактичної групи, ворог провів розвідку боєм, успіху не мав, відійшов на раніше займані рубежі.

Залишається висока імовірність завдання авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах Харкова, триває підготовка до наступу в напрямку на Слов’янськ.

На Донецькому та Таврійському напрямках основні зусилля противника зосереджуються в районах населених пунктів Рубіжне, Попасна, підготовці до наступу на Сєвєродонецьк, а також отриманні повного контролю над містом Маріуполь. По ньому ворог сьогодні завдав 8 авіаційних ударів, тривають вуличні бої. 

Одночасно противник завершує перегрупування та заміну підрозділів, що втратили наступальні спроможності, з метою відновлення активних наступальних дій.

На Південнобузькому напрямку наші війська відтісняють окупантів на Херсонщині. Противник провів повітряну розвідку у районі Миколаєва із застосуванням БПЛА.

В Чорноморській та Азовській операційних зонах діяльність корабельного угруповання противника в акваторії Чорного моря знижена у зв'язку зі складними погодними умовами (шторм до 4 балів). Решта ворожого корабельного складу виконує завдання у визначених районах.

Нагадаємо

росія внаслідок вторгнення в Україну втратила 18,3 тис. осіб, 647 танків, 147 літаків, 330 артилерійських систем та сотень одиниць іншої військової техніки.

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