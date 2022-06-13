Оккупанты пытаются окружить ВСУ в районе четырех населенных пунктов в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Российские оккупанты пытаются окружить подразделения украинских войск в районе населенных пунктов Лисичанск, Приволье, Северодонецк, Боровское. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«На Донецком направлении оккупанты осуществляют перегруппировку подразделений и усиливают группировки, пытаются оцепить подразделения наших войск в районе населенных пунктов Лисичанск, Приволье, Северодонецк, Боровское», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что на Словянском направлении противник предпринял попытку ведения штурмовых действий в Богородичном, успеха не имел, отошел, закреплялся в северо-западной части населенного пункта.
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Кроме того, Генштаб сообщает о ситуации в других направлениях.
На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений.
На Северском направлении противник обстрелял из минометов и гранатометов районы населенных пунктов Запселье Сумской области и Горск и Гремяч Черниговской области. Подразделения агрессора продолжают инженерное оборудование оборонных позиций в приграничных районах по указанному направлению.
На Слобожанском направлении противник систематически обстреливает позиции подразделений сил обороны, совершенствует инженерное оборудование собственных оборонных сооружений и ведет воздушную разведку.
На Харьковском направлении основные усилия враг сосредотачиваются на попытках нарушения логистических маршрутов поставки группировки наших войск, которая действует на Словянском направлении.
На Лиманском направлении враг активных действий не вел.
На Бахмутском направлении враг продолжал обстрелы позиций наших войск из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Используя результаты огневого поражения, вел боевые действия на направлениях населенных пунктов Тошковка – Устиновка, Орехово – Золотое, Камышеваха – Врубовка, Васильевка – Белогоровка, Нырково – Николаевка, Доломитное – Новолуганское, успеха не имел.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях агрессор активных действий не вел. С целью сковывания и недопущения переброски наших войск на другие направления производил обстрелы с применением минометов, ствольной и реактивной артиллерии.
На Южнобужском направлении противник продолжает ведение обороны. Основные усилия сосредотачивают на ведении разведки, контрбатарейной борьбе, наращивании боевых возможностей резервных формирований и системы противовоздушной обороны на направлении, инженерном оборудовании оборонных рубежей и позиций.
Враг продолжает усиление группировки войск, действующей на Криворожском направлении.
На Бессарабском направлении ситуация существенных изменений не претерпела.