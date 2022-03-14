Оккупанты прислали мэру Николаева сообщение с предложением сдать город: в ответ он предложил им сдать технику

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“Александр Федорович! Не доводите до гуманитарной катастрофы! Подумайте о своих гражданах и семьях. Для обсуждения гарантий безопасности обращаться в Telegram. Не позволяйте националистам прикрываться Вами! Обратите внимание на ситуацию в Херсоне! От Ваших действий зависит Ваша дальнейшая судьба!” - говорится в сообщении.

"Здравствуйте. Вы не подскажите, где сейчас находится русский корабль? Если захотите сдать технику и заработать денег - пишите, я все организую”, - ответил Сенкевич.

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Как сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, на днях мэрам городов начали поступать сообщения с предложением перейти на сторону врага.