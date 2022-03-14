Окупанти надіслали меру Миколаєва повідомлення з пропозицією здати місто: у відповідь він запропонував їм здати техніку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Російські окупанти надіслали меру Миколаєва Олександру Сєнкевичу повідомлення на WhatsApp з пропозицією здати місто. У відповідь він запропонував їм здати техніку, передає УНН з посиланням на Telegram міського голови.
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“Олександре Федоровичу! Не доводьте до гуманітарної катастрофи! Подумайте про своїх громадян та сім'ю. Для обговорення гарантій безпеки звертатися у Telegram. Не дозволяйте націоналістам прикриватись Вами! Зверніть увагу на ситуацію у Херсоні! Від Ваших дій залежить Ваша подальша доля!” - ідеться в повідомленні.
“Добрий день. Ви не підкажете, де зараз російський корабель? Якщо захочете здати техніку та заробити грошей – пишіть, я все організую”, - відповів Сєнкевич.
Додамо
Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, днями мерам міст почали надходити повідомлення з пропозицією перейти на бік ворога.