Оккупанты на Донбассе продолжают попытки дискредитировать ВСУ среди местного населения
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Оккупанты продолжают попытки дискредитировать Вооруженные силы Украины среди населения временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны, полковник Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, командование российских оккупационных войск усиливает информационное давление на население временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях", - отметил Мотузяник.
В частности, в средствах информации возросло количество сообщений, комментариев и заявлений т.н. "военных экспертов" о будто бы повышение уровня угрозы активизации боевых действий.
Кроме того, на передовой противника увеличилось количество российских съемочных групп, в интересах которых специально ведутся обстрелы позиций подразделений Объединенных сил с целью провоцирования огня.
Таким образом, как отметил Мотузяник, противник планирует сфабриковать видеоматериалы для дискредитации и обвинения украинских военнослужащих.
Напомним, по данным разведки, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей вылавливают недовольных российской "паспортизацией".