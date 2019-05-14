Окупанти на Донбасі продовжують спроби дискредитувати ЗСУ серед місцевого населення
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Окупанти продовжують спроби дискредитувати Збройні сили України серед населення тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони, полковник Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, командування російських окупаційних військ посилює інформаційний тиск на населення тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях”, — зазначив Мотузяник.
Зокрема, у місцевих засобах інформації зросла кількість повідомлень, коментарів та заяв т.зв. “воєнних експертів” про наче б то підвищення рівня загрози активізації бойових дій.
Крім того, на передовій противника збільшилась кількість російських знімальних груп, в інтересах яких спеціально ведуться обстріли позицій підрозділів Об’єднаних сил з метою провокування вогню у відповідь.
Таким чином, як зазначив Мотузяник, противник планує сфабрикувати відеоматеріали для дискредитації та звинувачення українських військовослужбовців.
Нагадаємо, за даними розвідки, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей виловлюють невдоволених російською “паспортизацією”.