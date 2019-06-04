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Оккупанты в Донбассе планируют новые попытки дискредитировать ВСУ - разведка

Оккупанты в Донбассе планируют новые попытки дискредитировать ВСУ - разведка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 июня. УНН. Оккупанты в Донбассе оборудуют новые огневые позиции на линии соприкосновения для скрытых обстрелов подразделений Объединенных сил и провоцирование ответного огня, чтобы дискредитировать украинских военных. Об этом во время брифинга сообщил руководитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, командование российских оккупационных войск активизировало инженерные работы по оборудованию новых огневых позиций вдоль линии соприкосновения", - отметил Мотузяник.

По его словам, особенности расположения и способы маскировки позиций свидетельствуют о том, что некоторые из этих новых инженерных сооружений предназначены исключительно для обеспечения скрытых обстрелов подразделений Объединенных сил и провоцирование огня.

Таким образом, по данным разведки, немцы планируют создавать искусственные прецеденты и фабриковать фейковые информационные поводы, демонстрируя т.н. "Доказательную базу" для дискредитации Объединенных сил и обвинения их в якобы нарушении режима прекращения огня.

Напомним, по данным разведки, в ОРДЛО растет уровень заболеваемости военных.

Как сообщал УНН, оккупанты скрыто завозят новые партии оружия и боеприпасов на Донбасс.

Ранее Министерство внутренних дел РФ заявило, что после апрельского указа президента Путина об упрощенной процедуре получения гражданства для жителей территорий так называемых "Л/ДНР" МВД РФ приняло "несколько тысяч" соответствующих заявлений с Донбасса.

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