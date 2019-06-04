Окупанти на Донбасі планують нові спроби дискредитувати ЗСУ – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Окупанти на Донбасі обладнують нові вогневі позиції на лінії зіткнення для прихованих обстрілів підрозділів Об’єднаних сил та провокування вогню у відповідь, щоб дискредитувати українських військових. Про це під час брифінгу повідомив речник прес-центру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, командування російських окупаційних військ активізувало інженерні роботи з обладнання нових вогневих позицій вздовж лінії зіткнення", - зазначив Мотузяник.
За його словами, особливості розташування та способи маскування позицій свідчать про те, що окремі з цих нових інженерних споруд призначені виключно для забезпечення прихованих обстрілів підрозділів Об’єднаних сил та провокування вогню у відповідь.
Таким чином, за даними розвідки, окупанти планують створювати штучні прецеденти та фабрикувати фейкові інформаційні приводи, демонструючи т.зв. "доказову базу" для дискредитації Об’єднаних сил та звинувачення їх у начебто порушенні режиму припинення вогню.
Нагадаємо, за даними розвідки, в ОРДЛО зростає рівень захворюваності військових.
Як повідомляв УНН, окупанти приховано завозять нові партії зброї та боєприпасів на Донбас.
Раніше Міністерство внутрішніх справ РФ заявило, що після квітневого указу президента Путіна про спрощену процедуру отримання громадянства для жителів територій так званих “Л/ДНР” МВС РФ прийняло "декілька тисяч" відповідних заяв з Донбасу.