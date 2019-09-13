Оккупанты на Донбассе дополнительно минируют сельскохозяйственные земли — разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, командование российских оккупационных войск под видом усиления безопасности военных объектов увеличивает площади минно-взрывных заграждений, в том числе и в определенных районах разведения войск. Об этом во время брифинга сообщил представитель пресс-центра Минобороны, полковник Александр Мотузяник, передает УНН.
"По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, командование российских оккупационных войск под видом усиления безопасности военных объектов увеличивает площади минно-взрывных заграждений, в том числе, в определенных районах разведения войск", - сказал Мотузяник.
По данным разведки, инженерно-саперные подразделения 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ осуществляют дополнительное минирование обочин полевых дорог, автодорог и путепроводов с установлением противопехотных и противотанковых мин. При этом минируются земельные участки сельскохозяйственного назначения.
"Указанные действия российских оккупационных войск усиливают угрозу жизни населения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - сообщил Мотузяник.
Напомним, по данным разведки, боевики на Донбассе стали чаще подрываться на собственных минах.