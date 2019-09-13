Окупанти на Донбасі додатково мінують сільськогосподарські землі – розвідка

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, командування російських окупаційних військ під виглядом посилення безпеки військових об’єктів збільшує площі мінно-вибухових загороджень, у тому числі й у визначених районах розведення військ. Про це під час брифінгу повідомив представник пресцентру Міноборони, полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.

"За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, командування російських окупаційних військ під виглядом посилення безпеки військових об’єктів збільшує площі мінно-вибухових загороджень, у тому числі, у визначених районах розведення військ", - сказав Мотузяник.

За даними розвідки, інженерно-саперні підрозділи 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ здійснюють додаткове мінування узбіч польових доріг, автошляхів і шляхопроводів зі встановленням протипіхотних та протитанкових мін. При цьому мінуються земельні ділянки сільськогосподарського призначення.

"Зазначені дії російських окупаційних військ посилюють загрозу життю населення на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях", - повідомив Мотузяник.

Нагадаємо, за даними розвідки, бойовики на Донбасі стали частіше підриватися на власних мінах.

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