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Оккупанты за прошедшие сутки обстреливали Харьковскую область из артиллерии, есть разрушения - ОВА

Киев • УНН

 • 297276 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН.  Российские военные вчера, 28 декабря, продолжали обстреливать Харьковскую область из артиллерии. По предварительной информации, повреждены жилые дома. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.

Цитата

"В течение 28 декабря российские оккупанты обстреливали из артиллерии населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов, расположенные рядом с линией столкновения и границей с рф", - написал он. 

Детали

В частности, по его словами, под огнем были города Купянск и Волчанск, пгт Двуречная, Ковшаровка и другие населенные пункты. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Обошлось без жертв и пострадавших.

В области продолжаются работы по разминированию. За сутки обезврежены 57 взрывоопасных предметов.

Дополнение

В результате утреннего ракетного удара 28 декабря российских оккупантов по Харькову известно об одном раненом.

В Харьковской области 28 декабря в лесу на взрывном устройстве взорвались мужчина 47 лет и 7-летний мальчик, они были госпитализированы.

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