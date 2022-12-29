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Окупанти минулої доби обстрілювали Харківщину з артилерії, є руйнування - ОВА

Окупанти минулої доби обстрілювали Харківщину з артилерії, є руйнування - ОВА

Київ • УНН

 • 297279 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН.  Російські військові вчора, 28 грудня, продовжували обстрілювати Харківщину з артилерії. За попередньою інформацією, пошкоджені житлові будинки. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.

Цитата

"Протягом 28 грудня російські окупанти обстрілювали з артилерії населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів, що розташовані поряд з лінією зіткнення та кордоном з рф", - написав він. 

Деталі

Зокрема, за його словами, під вогнем були міста Куп'янськ та Вовчанськ, смт Дворічна, Ківшарівка та інші населені пункти. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Обійшлося без жертв та постраждалих.

В області тривають роботи з розмінування. За добу знешкоджено 57 вибухонебезпечних предметів.

Доповнення

Внаслідок ранкового ракетного удару 28 грудня російських окупантів по Харкову відомо про одного пораненого.

На Харківщині 28 грудня у лісі на вибуховому пристрої підірвалися чоловік 47 років та 7-річний хлопчик, вони були госпіталізовані.

Українські Національні Новини

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