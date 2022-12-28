Йшли на риболовлю: на Харківщині на міні підірвалися чоловік з 7-річним сином
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. На Харківщині у лісі на вибуховому пристрої підірвалися чоловік 47 років та 7-річний хлопчик, вони були госпіталізовані. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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«Цивільне населення Харківщини продовжує потерпати від мін та нерозірваних боєприпасів, залишених російськими окупантами. У районі села Бугаївка Чугуївського району у лісі на вибуховому пристрої підірвалися чоловік 47 років та 7-річний хлопчик. Обидва отримали вибухові травми та були госпіталізовані», - написав Синєгубов.
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За його словами, зараз лікарі надають їм усю необхідну допомогу.
За даними поліції області, попередньо встановлено, що чоловік з сином пішли на риболовлю до водоймища, що розташоване на території бази відпочинку. По дорозі граючись хлопчик побіг до кущів, де підірвався на міні. Батько кинувся на допомогу сину та також підірвався на міні.
«Укотре закликаю усіх до уважності та обережності, особливо на деокупованих територіях області. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, не виходьте на узбіччя доріг тощо. Це може бути небезпечно для життя», - зазначив Синєгубов.
Доповнення
Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують роботи з розмінування у Харківській області. За минулу добу знешкоджено ще 103 вибухонебезпечні предмети.