Оккупанты рисуют истребители на аэродромах в Крыму: появились снимки со спутника
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. На аэродроме в оккупированном Севастополе российские войска нарисовали четыре истребителя "МиГ-31". Об этом сообщает OSINT-расследователь MT Anderson в социальной сети Х, передает УНН.
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"Несколько вещей, на которые стоит обратить внимание. Видны различные истребители и штурмовики "Су-27", "Су-30", "Су-34". В дополнение к ним нарисованы четыре МиГ-31, у которых явно отсутствуют тени. ВКС рф используют ангары для сокрытия и защиты своих самолетов", - написал OSINT-аналитик MT Anderson.
Детали
На спутниковых снимках аэродрома Бельбек в аннексированном Севастополе, сделанных Planet Labs, обнаружили нарисованные россией истребители.
На снимках обнаружено несколько истребителей и штурмовиков, а также четыре нарисованных МиГ-31, которые выдают себя отсутствием теней.
По мнению аналитика, российские террористы используют ангары, чтобы защитить или спрятать собственную авиацию.
BELBEK AIR BASE
0.5M с 26 октября 2023 года. Пару вещей на заметку
- Видны различные истребители/штурмовики: Су-27/30/34?| 4х Миг-31
- Дополнительные 4х Миг-31, нарисованные на линии полета, обратите внимание на явное отсутствие теней
- RU AF использует ангары для укрытия/защиты самолетов pic.twitter.com/Zeed9hDdLB
Напомним
22 июля россияне нарисовали на местах стоянки самолеты, напоминающие истребители производства компании “Сухой”.
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