Окупанти малюють винищувачі на аеродромах в Криму: з'явились знімки із супутника
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На аеродромі в окупованому Севастополі російські війська намалювали чотири винищувачі "МіГ-31". Про це повідомляє OSINT-розслідувач MT Anderson в соціальній мережі Х, передає УНН.
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"Кілька речей, на які варто звернути увагу. Видно різні винищувачі та штурмовики "Су-27", "Су-30", "Су-34" . На додачу до них намальовані чотири МіГ-31, у яких явно відсутні тіні. ПКС рф використовують ангари для приховування та захисту своїх літаків", - написав OSINT-аналітик MT Anderson.
Деталі
На супутникових знімках аеродрому Бельбек у анексованому Севастополі, які зроблені Planet Labs, виявили намальовані росією винищувачі.
На знімках виявлено кілька винищувачів та штурмовиків, а також чотири намальованих МіГ-31, які видають себе відсутністю тіней.
За думкою аналітика, російські терористи використовують ангари, аби захистити чи сховати власну авіацію.
BELBEK AIR BASE
0.5M from 26 Oct 2023. A couple of things to note
- Various fighter/attack aircraft visible: Su-27/30/34? | 4x Mig-31
- Additional 4x Mig-31 painted on the flight line, notice the distinct lack of shadows
- RU AF using hangars to hide/protect aircraft pic.twitter.com/Zeed9hDdLB
Нагадаємо
22 липня росіяни намалювали на місцях стоянки літаки, що нагадують винищувачі виробництва компанії “Сухой”.
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