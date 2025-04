Окупанти малюють винищувачі на аеродромах в Криму: з'явились знімки із супутника

Цитата

"Кілька речей, на які варто звернути увагу. Видно різні винищувачі та штурмовики "Су-27", "Су-30", "Су-34" . На додачу до них намальовані чотири МіГ-31, у яких явно відсутні тіні. ПКС рф використовують ангари для приховування та захисту своїх літаків", - написав OSINT-аналітик MT Anderson.

Деталі

На супутникових знімках аеродрому Бельбек у анексованому Севастополі, які зроблені Planet Labs, виявили намальовані росією винищувачі.

На знімках виявлено кілька винищувачів та штурмовиків, а також чотири намальованих МіГ-31, які видають себе відсутністю тіней.

За думкою аналітика, російські терористи використовують ангари, аби захистити чи сховати власну авіацію.

BELBEK AIR BASE

0.5M from 26 Oct 2023. A couple of things to note

- Various fighter/attack aircraft visible: Su-27/30/34? | 4x Mig-31

- Additional 4x Mig-31 painted on the flight line, notice the distinct lack of shadows

- RU AF using hangars to hide/protect aircraft pic.twitter.com/Zeed9hDdLB

— MT Anderson (@MT_Anderson) October 26, 2023

Нагадаємо

22 липня росіяни намалювали на місцях стоянки літаки, що нагадують винищувачі виробництва компанії “Сухой”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські розробники створили платформу на базі ШІ, яка виявляє ворожі фейки