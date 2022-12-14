Оккупанты лечат раненых "вагнеровцев" в венерологическом диспансере в Луганске - Генштаб

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“Враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения раненых военнослужащих оккупационных войск и наемников частных военных кампаний. Так, в городе Луганск, на территории городского кожно-венерологического диспансера проходят лечение раненые представители ЧВК “вагнер””, – говорится в сообщении.

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На оккупированной территории Луганской области российские захватчики планируют открыть центры военно-спортивной подготовки для детей. В частности, будут учить руководить беспилотниками.