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Оккупанты лечат раненых "вагнеровцев" в венерологическом диспансере в Луганске - Генштаб

Киев • УНН

 • 605818 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В кожно-венерологическом диспансере временно-оккупированного Луганска рашисты лечат раненых наемников ЧВК “Вагнер”. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Цитата

“Враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения раненых военнослужащих оккупационных войск и наемников частных военных кампаний. Так, в городе Луганск, на территории городского кожно-венерологического диспансера проходят лечение раненые представители ЧВК “вагнер””, – говорится в сообщении.

Дополнение

На оккупированной территории Луганской области российские захватчики планируют открыть центры военно-спортивной подготовки для детей. В частности, будут учить руководить беспилотниками.

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