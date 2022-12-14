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Окупанти лікують поранених “вагнерівців” у венерологічному диспансері в Луганську - Генштаб

Окупанти лікують поранених “вагнерівців” у венерологічному диспансері в Луганську - Генштаб

Київ • УНН

 • 605819 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. У шкірно-венерологічному диспансері тимчасово-окупованого Луганська рашисти лікують поранених найманів ПВК “Вагнер”. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального Штабу Збройних Сил України, передає УНН.

Цитата

“Ворог і далі використовує мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування поранених військовослужбовців окупаційних військ та найманців приватних військових кампаній. Так, у місті Луганськ, на території міського шкірно-венерологічного диспансеру проходять лікування поранені представники ПВК “вагнер””, – йдеться в повідомленні.

Доповнення

На окупованій території Луганської області російські загарбники планують відкрити центри військово-спортивної підготовки для дітей. Зокрема, навчатимуть керувати безпілотниками.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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