Окупанти лікують поранених “вагнерівців” у венерологічному диспансері в Луганську - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У шкірно-венерологічному диспансері тимчасово-окупованого Луганська рашисти лікують поранених найманів ПВК “Вагнер”. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального Штабу Збройних Сил України, передає УНН.
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“Ворог і далі використовує мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування поранених військовослужбовців окупаційних військ та найманців приватних військових кампаній. Так, у місті Луганськ, на території міського шкірно-венерологічного диспансеру проходять лікування поранені представники ПВК “вагнер””, – йдеться в повідомленні.
Доповнення
На окупованій території Луганської області російські загарбники планують відкрити центри військово-спортивної підготовки для дітей. Зокрема, навчатимуть керувати безпілотниками.