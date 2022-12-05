Оккупанты готовятся к массовому закрытию шахт на Донбассе

Детали

"россияне готовятся к массовому закрытию шахт на временно оккупированной территории Донбасса. Это связано прежде всего с мобилизацией более половины работников. Тем, кто остался, объясняют, что неработающие предприятия нерентабельно содержать. Неработающие из-за принудительной мобилизации", – говорится в сообщении.

Также неоднократно сообщалось, что на некоторых шахтах Луганской области начат демонтаж и вывоз оборудования, добавили в ОВА.

Напомним

Оккупанты заявляли о неготовности к отопительному сезону в Луганской области и закрывали шахты.