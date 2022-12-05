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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Окупанти готуються до масового закриття шахт на Донбасі

Окупанти готуються до масового закриття шахт на Донбасі

Київ • УНН

 • 695657 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Російські загарбники готуються до масового закриття шахт на тимчасово окупованій території Донбасу. Про це в Telegram повідомила Луганська ОВА, передає УНН.

Деталі

"росіяни готуються до масового закриття шахт на тимчасово окупованій території Донбасу. Це пов'язано насамперед із мобілізацією понад половини працівників. Тим, хто залишився, пояснюють, що непрацюючі підприємства нерентабельно утримувати. Непрацюючі через примусову мобілізацію", – ідеться у повідомленні.

Також неодноразово повідомляли, що на деяких шахтах Луганщини розпочато демонтаж та вивіз обладнання, додали в ОВА.

Нагадаємо

Окупанти заявляли про неготовність до опалювального сезону на Луганщині та закривали шахти.

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