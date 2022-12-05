Окупанти готуються до масового закриття шахт на Донбасі

Деталі

"росіяни готуються до масового закриття шахт на тимчасово окупованій території Донбасу. Це пов'язано насамперед із мобілізацією понад половини працівників. Тим, хто залишився, пояснюють, що непрацюючі підприємства нерентабельно утримувати. Непрацюючі через примусову мобілізацію", – ідеться у повідомленні.

Також неодноразово повідомляли, що на деяких шахтах Луганщини розпочато демонтаж та вивіз обладнання, додали в ОВА.

Нагадаємо

Окупанти заявляли про неготовність до опалювального сезону на Луганщині та закривали шахти.