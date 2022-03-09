Оккупанты для картинки выдают свою уничтоженную технику за украинскую – Арестович

ukru
19:03 • 54931 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 108386 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 106934 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 102049 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 77985 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 84380 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 74658 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 111984 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 122238 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126530 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

15 марта, 11:32 • 85625 просмотра
Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

15 марта, 15:44 • 63205 просмотра
Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

16:39 • 67654 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

17:39 • 80528 просмотра
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

19:28 • 100299 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 111984 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 112789 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 252293 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 281862 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 218419 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 100466 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 122238 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 108083 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 125560 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 127762 просмотра
Актуальное
Оккупанты для картинки выдают свою уничтоженную технику за украинскую – Арестович

Оккупанты для картинки выдают свою уничтоженную технику за украинскую – Арестович

Киев • УНН

 • 346199 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. В России для картинки оккупанты выдают свою уничтоженную технику за украинскую. Об этом на брифинге заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Мы наносим потери противнику, противных теряет морально-волевые качества, находится большей частью в беспомощном состоянии, кажется нашим войскам, и переносит основные усилия в информационно-психологическое пространство”, - сказал Арестович.

“Кстати, нашими специалистами обнаружено, что большинство информации, которую они подают как уничтоженную украинскую технику, это уничтоженная техника российских войск, которые они снимают или подают в таком ракурсе, что якобы это несут потери Вооруженные силы Украины”, - добавил он.

Детали

Со слов советника главы ОП, Вооруженные силы Украины и силы обороны конечно несут потери, но эти потери намного меньше, чем у врага.

Также руководство Украины прилагает огромные усилия для эвакуации мирных жителей из городов Сумы, Чернигов, Харьков, Бровары, Гостомель, Буча, Мариуполь. Сегодня утром часть из этих коридоров заработала, отчет будет позже, добавил он.

Ранее

Как писал УНН, сегодня началась эвакуация из города Энергодар.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы