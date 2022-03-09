Оккупанты для картинки выдают свою уничтоженную технику за украинскую – Арестович
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. В России для картинки оккупанты выдают свою уничтоженную технику за украинскую. Об этом на брифинге заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, передает корреспондент УНН.
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“Мы наносим потери противнику, противных теряет морально-волевые качества, находится большей частью в беспомощном состоянии, кажется нашим войскам, и переносит основные усилия в информационно-психологическое пространство”, - сказал Арестович.
“Кстати, нашими специалистами обнаружено, что большинство информации, которую они подают как уничтоженную украинскую технику, это уничтоженная техника российских войск, которые они снимают или подают в таком ракурсе, что якобы это несут потери Вооруженные силы Украины”, - добавил он.
Детали
Со слов советника главы ОП, Вооруженные силы Украины и силы обороны конечно несут потери, но эти потери намного меньше, чем у врага.
Также руководство Украины прилагает огромные усилия для эвакуации мирных жителей из городов Сумы, Чернигов, Харьков, Бровары, Гостомель, Буча, Мариуполь. Сегодня утром часть из этих коридоров заработала, отчет будет позже, добавил он.
Ранее
Как писал УНН, сегодня началась эвакуация из города Энергодар.