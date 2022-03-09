Окупанти для картинки видають свою знищену техніку за українську – Арестович
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. В Росії для картинки окупанти видають свою знищену техніку за українську. Про це на брифінгу заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, передає кореспондент УНН.
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“Ми наносимо втрати противнику,противних втрачає морально-вольові якості, знаходиться більшою частиною у безпорадному стані, здається нашим військам, і переносить основні зусилля в інформаційно-психологічний простір”, - сказав Арестович.
“До речі, нашими фахівцями виявлено, що більшість інформації, яку вони подають як знищену українську техніку, це знищена техніка російських військ, які вони знімають або подають у такому ракурсі, що нібито це несуть втрати Збройні сили України”, - додав він.
Деталі
Зі слів радника голови ОП, Збройні сили України і сили оборони звісно зазнають втрат, але ці втрати набагато менші ніж у ворога.
Також керівництво України докладає величезних зусиль для евакуації мирних мешканців з міст Суми, Чернігів, Харків, Бровари, Гостомель, Буча, Маріуполь. Сьогодні вранці частина з цих коридорів запрацювала, звіт буде згодом, додав він.
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Як писав УНН, сьогодні почалась евакуація з міста Енергодар.