Оккупанты будут пытаться развивать наступление на Бахмут и Славянск
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Российские захватчики будут пытаться развивать наступление на Бахмут и Славянск. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.
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"Будут (россияне – ред.) пытаться развивать наступление на Славянск и Бахмут, это однозначно", - сказал Гайдай.
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Мэр Славянска Вадим Лях сообщал, что российские оккупанты продолжают наступать на Славянск, потому что этот город логистически привлекателен для них.
Разведка Минобороны Великобритании сообщала, что битва за Славянск Донецкой области может стать следующей ключевой в борьбе за Донбасс.