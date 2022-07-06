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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Окупанти будуть намагатися розвивати наступ на Бахмут та Слов‘янськ

Окупанти будуть намагатися розвивати наступ на Бахмут та Слов‘янськ

Київ • УНН

 • 102837 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Російські загарбники будуть намагатися розвивати наступ на Бахмут та Слов‘янськ. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.

Цитата

"Будуть ( росіяни – ред.) намагатися розвивати наступ на Слов‘янськ та Бахмут, це однозначно", - сказав Гайдай.

Доповнення

Мер Слов’янська Вадим Лях повідомляв, що російські окупанти продовжують наступати на Слов’янськ, тому що це місто логістично привабливе для них.

Розвідка Міноборони Великої Британії повідомляла, що битва за Слов’янськ Донецької області може стати наступною ключовою у боротьбі за Донбас.

Українські Національні Новини

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