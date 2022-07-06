Окупанти будуть намагатися розвивати наступ на Бахмут та Слов‘янськ

Цитата

"Будуть ( росіяни – ред.) намагатися розвивати наступ на Слов‘янськ та Бахмут, це однозначно", - сказав Гайдай.

Доповнення

Мер Слов’янська Вадим Лях повідомляв, що російські окупанти продовжують наступати на Слов’янськ, тому що це місто логістично привабливе для них.

Розвідка Міноборони Великої Британії повідомляла, що битва за Слов’янськ Донецької області може стати наступною ключовою у боротьбі за Донбас.