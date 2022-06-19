Оккупанты били из "Ураганов" в Криворожском районе: попали в поля
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Из "Ураганов" была обстреляна территория близ села Першего Травня, что в Криворожском районе. оккупанты попали в поля. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение главы ДОР Николая Лукашука.
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Кроме этого, сегодня российские оккупационные войска снова обстреляли пограничные территории Зеленодольской и Апостоловской общин. Обошлось без пострадавших и без разрушений, все коммуникации работают.
Также в течение дня зафиксированы бои между подразделениями Вооруженных сил и сил противника на территории Херсона близ Криворожского района.
"Во всех других районах Днепропетровской области день прошел тихо. Российских оккупационных войск в области нет и не будет, ведь наши рубежи надежно защищены", - отметил глава ДОР.
Добавим
В результате вчерашнего ракетного удара по Новомосковскому району пострадали 14 человек. Два человека погибли, среди которых – один спасатель. В настоящее время восемь пострадавших находятся в медучреждениях области с ожогами, еще четверо – на амбулаторном лечении.