Окупанти били з "Ураганів" в Криворізькому районі: поцілили у поля
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. З "Ураганів" було обстріляно територію поблизу села Перше Травня, що у Криворізькому районі. Окупанти поцілили у поля. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення голови ДОР Миколи Лукашука.
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Окрім цього, сьогодні російські окупаційні війська знову обстріляли прикордонні території Зеленодольської та Апостолівської громад. Минулося без постраждалих і без руйнувань, всі комунікації працюють.
Також протягом дня зафіксовано бої між підрозділами Збройних сил та сил противника на території Херсонщини поблизу Криворізького району.
"У всіх інших районах Дніпропетровщини день минув тихо. Російських окупаційних військ в області немає і не буде, адже наші рубежі надійно захищені", - зазначив голова ДОР.
Додамо
Внаслідок вчорашнього ракетного удару по Новомосковському району постраждали 14 людей. Двоє людей загинули, серед яких – один рятувальник. Нині восьмеро постраждалих знаходяться в медзакладах області з опіками, ще четверо – на амбулаторному лікуванні.