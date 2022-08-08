Оккупанты били ракетами и "Градами" по Днепропетровщине: под ударом оказались Никопольский и Криворожский районы

Цитата

"Ночь ударов ракетами и "Градами"… Российская армия била по двум районам - Никопольскому и Криворожскому. Никопольский атаковала трижды. Под огонь попали четыре села в двух общинах. По Марганецкой общине стреляли из "Градов". 20 прилетов вражеских реактивных снарядов. К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил он.

Детали

По Красногригорьевской общине враг попал двумя ракетами Х-59. В селе Камянское взрывы уничтожили два помещения аграрной компании, повредили четыре ее склада, оборудование и транспорт.

В деревне изуродованы 9 жилых домов. Предварительно люди не пострадали.

В Криворожском районе враг из ствольной артиллерии обстрелял Зеленодольскую общину. Люди невредимы.

Напомним

Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что оккупанты обстреляли Никопольский и Криворожский районы области.