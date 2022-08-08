Окупанти били ракетами та "Градами" по Дніпропетровщині: під ударом опинилися Нікопольський та Криворізький райони
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Російські окупанти били по двох районах - Нікопольському та Криворізькому. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram, передає УНН.
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"Ніч ударів ракетами та "Градами"… Російська армія била по двох районах - Нікопольському та Криворізькому. Нікопольський атакувала тричі. Під вогонь потрапили чотири села у двох громадах. По Марганецькій громаді стріляли з "Градів". 20 прильотів ворожих реактивних снарядів. На щастя, минулося без постраждалих", - зазначив він.
Деталі
По Червоногригорівській громаді ворог поцілив двома ракетами Х-59. У селі Кам’янське вибухи знищили два приміщення аграрної компанії, пошкодили чотири її склади, обладнання та транспорт.
У селі понівечені 9 житлових будинків. Попередньо, люди не постраждали.
У Криворізькому районі ворог зі ствольної артилерії обстріляв Зеленодольську громаду. Люди неушкоджені.
Нагадаємо
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони області.