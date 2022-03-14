Оккупанты уничтожили университет "Черниговская политехника"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Российские оккупанты обстрелами уничтожили здание Национального университета "Черниговская политехника" и накрыли "Ураганами" город Нежин. Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует УНН.
Детали
"Сегодня записываю видео возле Черниговской политехники - еще один "военный" объект, который был разбит сегодня, уничтожен ночью врагом", — сказал Чаус.
Кроме того, ночью "Ураганами" обстреляли Нежин. Жертв среди гражданского населения, по предварительным данным, нет.
Напомним
В центре Чернигова российские оккупанты разрушили гостиницу "Украина", которая была одной из визитных карточек города.