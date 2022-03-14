Оккупанты уничтожили университет "Черниговская политехника"

Детали

"Сегодня записываю видео возле Черниговской политехники - еще один "военный" объект, который был разбит сегодня, уничтожен ночью врагом", — сказал Чаус.

Кроме того, ночью "Ураганами" обстреляли Нежин. Жертв среди гражданского населения, по предварительным данным, нет.

Напомним

В центре Чернигова российские оккупанты разрушили гостиницу "Украина", которая была одной из визитных карточек города.