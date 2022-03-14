Окупанти знищили університет "Чернігівська політехніка"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Російські окупанти обстрілами знищили будівлю Національного університету "Чернігівська політехніка" та накрили "Ураганами" місто Ніжин. Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус, інформує УНН.
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"Сьогодні записую відео біля Чернігівської політехніки – ще один "військовий" об’єкт, який був розбитий сьогодні, знищений вночі ворогом", — сказав Чаус.
Окрім того, вночі "Ураганами" обстріляли Ніжин. Жертв серед цивільного населення, за попередніми даними, немає.
Нагадаємо
У центрі Чернігова російські окупанти зруйнували готель "Україна", який був однією з візитних карток міста.